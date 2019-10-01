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Происшествия

Таможня ПФО выявила 18 тысяч контрафактных мячей со знаками известных клубов

16 октября 2019 15:31  [40] Происшествия

Фото: с сайта https://999.md/ru/

Электронная таможня ПФО за 9 месяцев 2019 года выявила 18 тысяч контрафактных мячей со знаками известных футбольных клубов. Об этом сообщает пресс-служба приволжского таможенного управления.

Речь идет о спортивных мячах с товарными знаками известных футбольных клубов Manchester United, Real Madrid, товарными знаками компании Adidas. Кроме того, изымались литиевые батарейки с обозначением "MAXELL", который является охраняемым на территории РФ.

В итоге за январь-сентябрь возбуждено 313 дел об административных правонарушениях, нарушителей оштрафовали на 13,5 млн рублей.

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