Последние новости рубрики Бизнес
16 октября 2019 15:35  [36] Банк "Открытие" предлагает новые памятные монеты из серебра
16 октября 2019 14:38  [104] Нижегородка заплатит штраф почти в 200 раз меньше, чем незаконно обналичила со счетов организации
16 октября 2019 14:05  [153] Подпольный игорный клуб закрыли подвале дома в Нижнем Новгороде
16 октября 2019 11:32  [145] Нижегородский предприниматель будет поставлять оборудование в Индию при участии НБД-Банка
15 октября 2019 18:06  [204] ФСБ РФ согласовала облачное решение "Ростелекома" по безопасности для Единой биометрической системы
15 октября 2019 16:42  [211] Т Плюс и ФАС договорились о партнерстве
15 октября 2019 15:43  [246] Банк "Открытие" признан лучшим ипотечным банком страны
15 октября 2019 14:32  [310] "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" предупреждает о мошенниках, рассылающих письма с коммерческими предложениями от компании
15 октября 2019 14:23  [252] Господдержку хотят оказывать еще ряду специалистов нижегородского АПК
15 октября 2019 14:03  [445] Концессия с "Водоканалом" на нижегородские ливневки будет тарифной
Бизнес

Банк "Открытие" предлагает новые памятные монеты из серебра

16 октября 2019 15:35  [36] Бизнес

Банк "Открытие" предложил своим клиентам серебряные монеты двух новых серий, выпущенных банком России в октябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Речь идет о монетах "Ювелирное искусство России" и "5-летие ЕАЭС". В серии "Ювелирное искусство России" доступны три вида монет - номиналом 3 рубля, 25 рублей и 25 рублей с цветным покрытием.

На аверсе всех трех монет расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, на реверсе – хрустальный кувшин в серебряной оправе фирмы "Болин" на фоне выполненной в технике лазерного матирования стилизованной композиции по мотивам других изделий фирмы. На монетах с цветным покрытием фрагмент изображения и фон реверса выполнены с применением цветной эмали.

Все монеты серии выполнены из серебра 925 пробы. Диаметр изделия номиналом 3 рубля – 39 мм, изделий номиналом 25 рублей - 60 мм.

Серебряная монета "5-летие ЕАЭС" выпускается номиналом 3 рубля; выполнена из серебра 925 пробы диаметром 39 мм. На аверсе изделия изображен Государственный герб РФ, на реверсе - в центре изображены очертания стран - членов ЕАЭС, вверху по окружности - выполненные в цвете изображения флагов стран - членов ЕАЭС, продолженные внизу изгибающимися линиями; под флагами расположена выполненная в цвете эмблема ЕАЭС; внизу имеются надписи "5 ЛЕТ" и "ЕАЭС".

Монеты обеих серий можно приобрести в офисах банка "Открытие" в Москве.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph