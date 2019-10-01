Банк "Открытие" предлагает новые памятные монеты из серебра Бизнес

Банк "Открытие" предложил своим клиентам серебряные монеты двух новых серий, выпущенных банком России в октябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Речь идет о монетах "Ювелирное искусство России" и "5-летие ЕАЭС". В серии "Ювелирное искусство России" доступны три вида монет - номиналом 3 рубля, 25 рублей и 25 рублей с цветным покрытием.

На аверсе всех трех монет расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, на реверсе – хрустальный кувшин в серебряной оправе фирмы "Болин" на фоне выполненной в технике лазерного матирования стилизованной композиции по мотивам других изделий фирмы. На монетах с цветным покрытием фрагмент изображения и фон реверса выполнены с применением цветной эмали.



Все монеты серии выполнены из серебра 925 пробы. Диаметр изделия номиналом 3 рубля – 39 мм, изделий номиналом 25 рублей - 60 мм.



Серебряная монета "5-летие ЕАЭС" выпускается номиналом 3 рубля; выполнена из серебра 925 пробы диаметром 39 мм. На аверсе изделия изображен Государственный герб РФ, на реверсе - в центре изображены очертания стран - членов ЕАЭС, вверху по окружности - выполненные в цвете изображения флагов стран - членов ЕАЭС, продолженные внизу изгибающимися линиями; под флагами расположена выполненная в цвете эмблема ЕАЭС; внизу имеются надписи "5 ЛЕТ" и "ЕАЭС".



Монеты обеих серий можно приобрести в офисах банка "Открытие" в Москве.