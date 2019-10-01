Две крыши в Московском районе отремонтируют раньше срока, - пресс-служба правительства региона Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ремонт двух крыш в Московском районе будет завершён раньше срока. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 16 октября 2019 года по итогам объезда специалистов Фонда капитального ремонта.

Крыши признаны аварийными по итогам обследования, что создало прямую угрозу для жителей. Дома старые, на стропилах появились огромные трещины, сами стропила прогнулись от времени, также были зафиксированы зазоры и отклонения от оси конструкции кровли. При этом, здания по адресам: ул. Страж Революции, 23 и ул.Клюева, 6 - были включены в региональную программу капитального ремонта только на 2035-2037 годы и на 2041-2043 годы соответственно.

На основании документов был составлен локальный сметный расчет и принято решение производить капитальный ремонт кровли в текущем году за счёт средств регионального оператора. В августе Фонд заключил договор с подрядной организацией ООО "РегионГазРемонт", и подрядчик приступил к работам.

"Проверка показала, что подрядчик ведет работы качественно и в соответствии с графиком. По договору работы должны быть выполнены до 15 ноября, но подрядчик пообещал закончить раньше срока. Это отличная новость для жителей", - сказал генеральный директор фонда капитального ремонта Дмитрий Гнатюк.

Всего в настоящее время на 6 крышах в Нижнем Новгороде ведутся работы по капитальному ремонту, начатые в связи с подтвержденным фактом аварии, а также на 2 крышах в Лысковском и Кстовском районе.

"На сегодняшний день крыши полностью закрыты металлом. Проведена замена кровельного покрытия и обрешетки, уложен утеплитель, усилена стропильная часть. Ведутся работы по устройству ограждения и примыканий. Несмотря на погодные условия, мы планируем завершить работы раньше срока и приступить к оформлению исполнительной документации", - отметил представитель подрядной организации Евгений Багаев.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу – повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе, оптимизировать работу с жителями и подрядными организациями, повысить качество проводимых работ.