Восемь участков автодорог отремонтировано по нацпроекту в Богородском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Восемь участков автодорог отремонтировано в Богородском районе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет о трех участках на трассе "Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород" и пяти участках на подъездах к деревням и селам: Шварихе, Убежицам, Алистеево, Прудам, Шонихе. Специалисты ГКУ "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области" 16 октября 2019 года проверили, довольны ли жители Богородского района качеством этих дорог.

Как сообщает пресс-служба, местные жители поблагодарили дорожников и за ремонт, и за то, что подрядчики давали объяснения о ходе работ. В частности, во время ремонта дороги к Шварихе подрядчику пришлось убеждать жителей, что укладка выравнивающего слоя – это только одна из стадий ремонта.

"Дорога была вся в ямах. Мы выровняли ее, укрепили обочины, сделали выравнивающий слой из черного щебня. Потом, когда начали укладывать верхний слой асфальтобетона и люди увидели, что будет хорошая дорога, начали нас благодарить", - рассказал генеральный директор подрядной организации Николай Левин.

Гарантия на отремонтированные участки составляет пять лет. В случае выявления недочетов подрядная организация должна будет устранить их за свой счет.

"С вопросами, которые возникают в процессе ремонта дороги, жители идут к тем, кто ближе: местным властям, подрядчику. Считаю, что не только областной минтранс и главное управление автомобильных дорог, но и МСУ, и подрядные организации должны внимательно относиться к таким обращениям. Качественное улучшение жизни людей, которое дает нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - это наша общая задача", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что по поручению главы региона уже идет подготовка ремонтной кампании 2020 года, перечень объектов которой был сформирован с учетом поступивших предложений от администраций районов.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", утвержденный указом президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года, направлен на достижение к 2024 году целевых показателей и решению задач: увеличение доли дорог агломераций, отвечающих нормативным требованиям до 85%, снижение количества аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах до 50% и увеличение доли дорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 50%.