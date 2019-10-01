Более 5 тысяч нижегородцев уже поддержали инициативу "ЕР" о запрете "наливаек" в жилых домах Общество

Более пяти тысяч нижегородцев уже поддержали инициативу "Единой России" о запрете "наливаек" в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

В Нижегородской области представители партии "Единая Россия" подготовили предложения по регулированию работы "наливаек". В региональном исполнительном комитете партии прошел круглый стол, во время которого обсуждался законопроект о запрете распивочных в жилых домах.

В нем приняли участие координатор партпроекта "Народный контроль" Роман Танчук, депутаты регионального Законодательного собрания и думы Нижнего Новгорода, секретари местных отделений партии, а также представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства и Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о запрете "наливаек" в жилых домах. Продавать алкоголь смогут заведения с определенной площадью залов обслуживания. Кроме того, если закон будет принят, регионы смогут самостоятельно вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в зонах жилой застройки.

"Этот законопроект является для "Единой России" приоритетным, потому что работа "наливаек" волнует наших жителей, а зачастую и мешает им жить. Об этом сигнализируют депутаты на местах, да и во время проведения личных приемов поступают обращения подобного характера", - сказал Роман Танчук.

Сейчас активисты партийного проекта "Народный контроль" проводят сбор подписей в поддержку инициативы. Подавляющее большинство – более пяти тысяч нижегородцев – поддерживают это нововведение. Параллельно составляется региональный "черный список" питейных заведений, на которые поступают жалобы от жителей. В ходе данного опроса они сообщают волонтерам адреса "наливаек" для проверки их работы на предмет добросовестности.

Как отметил секретарь местного отделения партии Приокского района Андрей Петров, особое внимание нужно обращать еще и на продажу в "наливайках" алкоголя несовершеннолетним.

"Мы провели рейд, во время которого два подростка попытались купить алкоголь в 36 заведениях. К сожалению, во всех ребятам его продали без труда и лишних вопросов. Уверен, законопроект частично сможет снять эту проблему, потому что подобных заведений станет в принципе меньше. А дальше нужно остро ставить вопрос об увеличении штрафов на физических и юридических лиц. Жалобы на работу питейных заведений поступают постоянно, но бороться с ними не хватает инструментов", - сказал Андрей Петров.

Еще одно предложение, которое поддержали все участники круглого стола, - ограничение времени работы питейных заведений в жилых домах.

В свою очередь, в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства проанализировали, какова средняя площадь квартир на первых этажах многоквартирных домов, которые часто переоборудуют под "наливайки".

"После обсуждения, мы с коллегами пришли к общему мнению, что ограничения в 20 квадратных метров недостаточно. Это связано с тем, что в Нижегородской области под запрет попадут не все заведения, которые приносят неудобство жителям. Наше предложение – увеличить данную площадь в границах от 25 до 50 квадратных метров. Но принимать окончательное решение нужно исключительно, исходя из того, чтобы эти ограничения не повлияли на работу добросовестных предпринимателей", - подвел итог Роман Танчук.

Все предложения, выработанные во время работы круглого стола, будут обобщены и отправлены в Центральный исполнительный комитет партии "Единая Россия".

Собранные с регионов инициативы будут проанализированы перед вторым чтением законопроекта.