Новую господдержку предоставят нижегородским аграриям Бизнес

Новую господдержку предоставят нижегородским аграриям. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Субсидии будут предоставляться сельхозтоваропроизводителям, которые введут в оборот 300 и более гектар ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

"Для обеспечения населения качественными, экологически чистыми продуктами питания собственного производства необходимо наращивать объемы производства сельхозпродукции, в том числе за счет вовлечения в оборот ранее неиспользуемой пашни. Для обработки заросших земель предприятиям АПК необходима специализированная техника, приобрести которую за счет собственных средств аграриям проблематично, поэтому было принято решение о выделении субсидий на возмещение части затрат на приобретение высокопроизводительных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов", - сказал Глеб Никитин.

"При этом для организаций, специализирующих на молочном животноводстве, предусматриваются субсидии на возмещение 50% стоимости указанной техники, а для организаций с другими видами производства - 30%", - добавил губернатор.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, по итогам 2019 года будет введено в сельскохозяйственный оборот 20 тысяч га ранее неиспользуемых земель.

В первом полугодии 2019 года сельхозтоваропроизводители Нижегородской области приобрели более 380 единиц техники и оборудования на общую сумму 1,2 млрд рублей. Около 140 единиц техники на сумму более 600 млн рублей аграрии приобрели по областной программе. Объем субсидий из областного бюджета составил 45 млн рублей.