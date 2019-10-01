Участники стартап-шоу о российских предпринимателях могут получить 5 млн рублей Бизнес

Участники стартап-шоу о российских предпринимателях могут получить 5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, такую информацию озвучил глава региона Глеб Никитин.

"Участие в стартап-шоу – это возможность рассказать всей стране о своей идее и реализовать ее. Начинающие и действующие предприниматели на личном примере пошагово покажут другим, как из плана рождается серьёзный бизнес, пройдут путь от бизнес-идеи до привлечения инвестиций", - пояснил Глеб Никитин.

По словам губернатора, конкурс организовало минэконоразвития РФ в рамках популяризации предпринимательства и реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Для участия в конкурсе необходимо иметь перспективную бизнес-идею и предпринимательский опыт от 1 года.

"В течение 1,5 месяцев участники конкурса под присмотром наставников - опытных менторов и известных бизнесменов, будут развивать свой проект. Предприниматели посетят лучшие инновационные российские компании, где будут перенимать опыт и выполнять тематические задания. По результатам каждого испытания, один из участников будет покидать бизнес-соревнование. Отбор участников пройдет в несколько этапов, среди которых анкетирование и видео-презентация. Самого перспективного участника выберет жюри, состоящее из влиятельных российских предпринимателей и инвесторов" - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Сбор заявок на конкурс продлится до 22 октября. Съемки шоу начнутся 26 октября 2019 года в Москве. Участие в проекте - без возрастных ограничений.