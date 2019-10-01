Рост уровня заболеваемости ОРВИ отмечается в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта Роспотребнадзора

Рост уровня заболеваемости ОРВИ отмечается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

При этом в пресс-службе не сообщили, какой процент заболевших сейчас наблюдается в Нижнем Новгороде.

Однако в региональном управлении Роспотребнадзора НИА "Нижний Новгород" сообщили, что сейчас ситуация с ОРВИ в Нижегородской области ниже эпидемиологического порога. Сезонная заболеваемость ожидается в конце декабря — в январе и сейчас населению необходимо делать прививки.

Напомним, что в конце февраля 2019 года эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Нижегородской области превышал 17%, а в Нижнем Новгороде он был выше на 24%.

О снижении уровня заболеваемости управление Роспотребнадзора сообщило 11 марта 2019 года: по области - на 18%, в Нижнем Новгороде - на 20%.