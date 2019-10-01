Ассенизаторские машины для уборки

Вопрос чистоты на улицах сейчас остро стоит во многих городах. В наше время на утилизацию отходов выделяют огромные средства. Для решения данной проблемы коммунальные службы используют специальное оборудование, а именно ассенизаторские установки. Найти подходящие запасные части к таким машинам можно на сайте https://www.komtexmash.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/.

Вакуумные ассенизаторские машины обеспечивают качественную и быструю уборку территорий. Именно с помощью данного оборудования осуществляется автоматический забор и перевозка всех отходов в места их переработки. Сама работа ассенизаторских машин обеспечивается гармоничным взаимодействием электрических и пневматических элементов устройства.

Вакуумная машина представляет собой машинное шасси, где установлена цистерна с насосом и шлангом для приема. Кроме того, в конструкцию также входит регулирующий кран и дополнительные элементы. Принцип работы достаточно прост: под давлением насоса все отходы собираются внутрь цистерны.

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