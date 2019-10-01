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Происшествия

Депутат из Дальнеконстантиновского района подозревается в смертельном ДТП в нетрезвом состоянии

17 октября 2019 10:21  [93] Происшествия

Депутат сельсовета Дальнеконстантиновского района подозревается в смертельном ДТП. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 17 октября 2019 года, возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего депутата по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

По версии следствия, 13 октября в вечернее время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "МITSUBISHI", ехал в Нижний Новгород.

На участке автодороги Нижний Новгород – Саранск (44 км) в Дальнеконстантиновском районе не соблюдая дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди него в попутном направлении автомобилем "ВАЗ".

Через несколько дней пострадавший 22-летний водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

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