Форум "Перезагрузка" для предпринимателей состоится в Нижнем Новгороде Бизнес

Форум "Перезагрузка" для предпринимателей состоится в Нижнем Новгороде, на мероприятии бизнесу представят новые меры господдержки. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Форум пройдет 24 октября.

"Для эффективного развития предпринимателям очень важно пользоваться современными методиками управления бизнесом, знать источники привлечения инвестиций, вовремя узнавать о нововведениях в законодательстве и государственных мерах поддержки предпринимательства. На форуме "Перезагрузка" эти вопросы подробно разберут спикеры федерального уровня", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Предпринимателям презентуют программу "выращивания поставщиков" - это комплекс мер поддержки: финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой, которые помогут предпринимателю достичь уровня достаточного для того, чтобы стать поставщиком для крупнейших заказчиков. Узнают участники форума и о том, как использовать механизм факторинга для сокращения сроков поступления оплаты от государственных и крупных заказчиков", - добавил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Форум состоится на базе отдыха "Ягодная деревушка" (г.о. Семеновский). Участвовать в форуме могут действующие и начинающие предприниматели на конкурсной основе.

Напомним, по данным Корпорации МСП Нижегородская область на 1 месте в ПФО по объему закупаемой крупнейшими заказчиками продукции у нижегородских предпринимателей. Объем закупок представителями МСП составил более 57 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом объем закупаемой продукции у субъектов МСП крупнейшими заказчиками, зарегистрированными на территории Нижегородской области, возрос на 66% и составил 59,5 млрд рублей.

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов - это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".