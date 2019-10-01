Жителя Кулебак задержали за кражу более 2 кг рельсов Общество

Фото: Андрей Детцель

Жителя Кулебак задержали за кражу более 2 кг рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 17 октября 2019 года.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ОВД с поличным в момент, когда он резал рельсы, в четвертый раз вернувшись на место преступления. Общая длинна похищенных рельс составила около 45 метров.

На момент задержания мужчина уже успел погрузить в багажник своего автомобиля 12 метров рельсов. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники ОВД доставили мужчину в райотдел.

В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейскими было установлено, что в период с 8 по 14 октября 2019 года мужчина несколько раз ездил на место преступления и при помощи газового баллона нарезал рельсы по 50 сантиметров, что бы они помещались в багажник его автомобиля. Затем похищенное имущество он сдавал в пункт приёма металла, предполагаемая сумма выплаты составила 22 500 рублей.

Задержанный с поличным мужчина рассказал полицейским, что о наличии не действующего железнодорожного перегона, пролегающего из Навашино в Кулебаки, он узнал в августе 2019 года, когда проезжал мимо него на автомобиле. По словам подозреваемого, он решил, что данное имущество никому не принадлежит.

Сотрудниками ОВД в процессе расследования было установлено, что специально для совершения хищения металлических рельсов мужчина купил газовый баллон, а чтобы не отпрашиваться с работы, взял больничный.

В отношении задержанного 28-летнего несудимого жителе города Кулебаки сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ (кража). Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.