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Общество

Помещения здания нижегородского МВД на транспорте передадут в федеральную собственность

17 октября 2019 12:17  [71] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нежилые помещения в здании Нижегородского линейного управления МВД на транспорте передадут в федеральную собственность. Такое решение поддержали депутаты постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 17 октября 2019 года.

Речь идёт о здании в Канавинском районе по адресу ул. Луначарского,7.

Инициатором передачи выступило данное ведомство, с которым в настоящее время заключен договор безвозмездного пользования.

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