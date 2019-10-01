Помещения здания нижегородского МВД на транспорте передадут в федеральную собственность

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Нежилые помещения в здании Нижегородского линейного управления МВД на транспорте передадут в федеральную собственность. Такое решение поддержали депутаты постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 17 октября 2019 года.
Речь идёт о здании в Канавинском районе по адресу ул. Луначарского,7.
Инициатором передачи выступило данное ведомство, с которым в настоящее время заключен договор безвозмездного пользования.
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