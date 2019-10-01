СМИ сообщили о предполагаемом росте тарифов из-за нового налога Общество

Минэкономразвития предложило поправки в законопроект об "углеродном сборе", однако Совет Федерации не поддержал предложенную редакцию. Об этом сообщают "Известия".

Проект закона, разработанный минэкономразвития, предлагает установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организации с 2025 года будут обязаны выплачивать "углеродный сбор". Предприятиям необходимо будет самостоятельно проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов, уточняется в статье.

"Сенаторы считают, что законопроект может негативно сказаться на динамике роста российской экономики и создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. По их мнению, нужно сначала провести инвентаризацию выбросов парниковых газов и только после этого вносить инициативы по их фискальному регулированию", - сообщают авторы статьи.

Обязанность по уплате "углеродного сбора" коснется крупных предприятий реального сектора — в первую очередь, топливно-энергетического комплекса. Как пояснил "Известиям" член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции. При этом, по оценке минэнерго РФ, каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля.