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Общество

"Кубок Дикой Лиги" по футболу состоится в Нижнем Новгороде 18 октября

17 октября 2019 14:32  [77] Общество

Фото: Кинокомпания "Союз Маринс Групп"

"Кубок Дикой Лиги" по футболу состоится в Нижнем Новгороде 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп", которая выступает организатором мероприятия.

"Турнир посвящен самой ожидаемой премьере этой осени, фильму "Дикая Лига", который выходит в широкий прокат 24 октября во всех кинотеатрах России", - пояснили в пресс-службе.

Первые игры турнира пройдут в доме спорта "Полет". Участниками мероприятия станут детские команды в возрасте 8 и 9 лет. Полуфинальные встречи и финальная игра состоятся 20 октября.

Победители получат подарки от игроков сборной России. Кубок победителя будет вручен на предпремьерном показе фильма "Дикая Лига" в Нижнем Новгороде, который состоится 22 октября в кинотеатре "Империя Грез" в ТРК "Небо".

Подобный турнир "Кубок Дикой Лиги" уже прошел в Москве. В финальном матче 29 сентября 2019 года победу одержала команда "Вятич-2011", Кубок победителя был вручен команде 7 октября на премьерном показе фильма "Дикая Лига" в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате.

"Дикая Лига" – это объединение футбольных команд из простого народа, которое было официально зарегистрировано в России в начале XX века. Созданная продюсерским центром "Новое Время" и кинокомпанией "Союз Маринс Групп" одноименная кинолента рассказывает историю о том, как зарождался футбол в нашей стране, кто был его первыми игроками и какова цена победы. Картина основана на реальных событиях.

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