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Общество

Нижегородским школам для желаемого уровня безопасности не хватает 300 млн рублей

17 октября 2019 15:51  [48] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по соцполитике приняли решение обратиться к мэру города Владимиру Панову с просьбой увеличить финансирование обеспечения безопасности школ. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 17 октября 2019 года.

В ходе заседания директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова представила доклад на эту тему.

"Разрыв между желаемым уровнем безопасности в школах и реальным - примерно 300 млн рублей. Его нужно компенсировать. Мы знаем к каким последствиям могут привести недоработки. Комиссия обратится к главе города, чтобы при формировании бюджета наши пожелания были учтены", - прокомментировал доклад председатель комиссии Василий Пушкин.

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