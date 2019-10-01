"Бюджет-2019 полностью компенсирует выпадающие доходы для перевозки льготников", - Глеб Никитин Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Бюджет-2019 полностью компенсирует выпадающие доходы для перевозки льготников", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В министерстве транспорта региона пояснили, что до конца 2019 года все 112 перевозчиков Нижегородской области будут подключены к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП). За неприсоединение к АСОП перевозчик может лишиться права на обслуживание регулярного маршрута. В минтрансе напомнили, что с 1 января система АСОП начала действовать на территории всего региона.

В связи с этим ведется работа по изменению методики компенсации перевозчикам выпадающих доходов за перевозку льготников.

"Мероприятия направлены как на помощь пассажирским транспортным предприятиям, так и на улучшение транспортного обслуживания жителей", - добавили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что сейчас:

увеличены расчетные ставки для определения суммы компенсации, увеличено количество субсидируемых поездок (с 39 до 70)

увеличено количество поездок по льготным проездным документам, а также увеличен срок их использования до трех месяцев

нет привязки к месту приобретения льготных проездных абонементов

для жителей районов области появился новый тариф – 20 поездок.

"В уточненном бюджете 2019 года полностью обеспечена компенсация выпадающих доходов для перевозки льготников. Напомню, что первоначально в бюджете 2019 года было заложено порядка 1,3 млрд рублей на выпадающие доходы от перевозки льготников, сейчас - 1,6 млрд рублей", - сообщил Глеб Никитин.

Напомним, что минтранс Нижегородской области готовит предложения по переводу на транспортные карты учащихся и студентов, что позволит оплачивать перевозчику фактически выполненную транспортную работу. Предлагаются четыре новых вида проездных документов: на 20, 40 и 60 поездок, которые будут действовать три месяца, и безлимитный проездной документ сроком на один месяц. Расчетная стоимость одной поездки для учащихся и студентов составляет около 10 рублей.