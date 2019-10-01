Ведущим нижегородским спортсменам хотят увеличить выплаты за победу в соревнованиях Общество

Фото: ГАУ НО "Центр спортивной подготовки"

Ведущим нижегородским спортсменам хотят увеличить выплаты за победу в соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам на заседании 17 октября.

В случае принятия законопроекта, спортсменам, занявшим на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх первое место, единовременная выплата составит 3 млн рублей (сейчас таким спортсменам выплачивается 500 тысяч рублей), второе место - 2 млн рублей (сейчас - 400 тысяч рублей), третье место - 1 млн рублей (сейчас - 300 тысяч рублей).

Для спортсменов, занявших на Чемпионате мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта первое место, единовременная выплата составит 500 тысяч рублей (было 60 тысяч рублей), второе место - 300 тысяч рублей (было 48 тысяч рублей), третье место - 200 тысяч рублей (было 42 тысячи рублей).

Для спортсменов, занявших на Кубке Европы первое место, единовременная выплата составит 300 тысяч рублей (было 50 тысяч рублей), второе место - 200 тысяч рублей (40 тысяч рублей), третье место - 100 тысяч рублей (было 30 тысяч рублей).

Для спортсменов, занявших на Кубке мира, первенстве Европы по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта первое место, единовременная выплата составит 150 тысяч рублей (было 30 тысяч рублей), второе место - 100 тысяч рублей (было 24 тысячи рублей), третье место - 50 тысяч рублей (было 16 тысяч рублей).

Для спортсменов, занявших на Кубке Европы по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта первое место, единовременная выплата составит 50 тысяч рублей (было 30 тысяч рублей), второе место - 30 тысяч рублей (было 24 тысячи рублей), третье место - 16 тысяч рублей (сохранена на прежнем уровне).

Для получения единовременной выплаты в закон предложено добавить такую категорию как победители и призеры специальных Олимпийских игр среди молодых спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет. Для спортсменов, занявших первое место, выплата составит 300 тысяч рублей, второе место - 200 тысяч рублей, третье место - 100 тысяч рублей.

Для тренеров размер единовременной выплаты составит до 50% от размера единовременной выплаты спортсменам, которых они подготовили.

"Это абсолютно справедливо. Чтобы добиться успеха в спорте на высоком уровне, требуется приложить не просто серьезные усилия, а вкалывать годами, работая на итоговый результат. Наши чемпионы прославили и Нижегородскую область, и Россию на весь мир. Такие достижения заслуживают самой высокой оценки. Предложенный законопроект является важным шагом в этом направлении", - считает заместитель председателя комитета Дмитрий Колыванов.

Проект изменений в закон "О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Нижегородской области и их тренеров" рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 24 октября в двух чтениях.