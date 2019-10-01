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Общество

"ЛУКОЙЛ" объявил старт конкурсу детского рисунка "Чистый взгляд" в Кстове

17 октября 2019 17:39  [85] Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

"ЛУКОЙЛ" объявил старт конкурсу детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд" в Кстове и Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Конкурс стартовал 14 октября 2019 года. Участниками конкурса могут стать дети 1-4 классов, которые предоставят творческие изобразительные работы на тему: "Природа родного Нижегородского края".

Авторов лучших рисунков пригласят на театральное представление во Дворец культуры Нефтехимиков Кстова.

Прием и отбор конкурсных творческих работ осуществляется в местных школах, а также в оргкомитете оператора конкурса - Центре общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (консультации по телефону: 8 (3145) 5-50-31).

С условиями участия можно ознакомиться на сайте "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза" в разделе "Новости".

СПРАВКА:
Конкурс "Чистый взгляд" проводится компанией "ЛУКОЙЛ" в регионах деятельности более 10 лет и призван привлечь внимание подрастающего поколения к окружающей природе.

В Нижегородском регионе конкурс проводится с 2017 года.

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