"ЛУКОЙЛ" объявил старт конкурсу детского рисунка "Чистый взгляд" в Кстове Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

"ЛУКОЙЛ" объявил старт конкурсу детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд" в Кстове и Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Конкурс стартовал 14 октября 2019 года. Участниками конкурса могут стать дети 1-4 классов, которые предоставят творческие изобразительные работы на тему: "Природа родного Нижегородского края".

Авторов лучших рисунков пригласят на театральное представление во Дворец культуры Нефтехимиков Кстова.



Прием и отбор конкурсных творческих работ осуществляется в местных школах, а также в оргкомитете оператора конкурса - Центре общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (консультации по телефону: 8 (3145) 5-50-31).

С условиями участия можно ознакомиться на сайте "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза" в разделе "Новости".

СПРАВКА:

Конкурс "Чистый взгляд" проводится компанией "ЛУКОЙЛ" в регионах деятельности более 10 лет и призван привлечь внимание подрастающего поколения к окружающей природе.

В Нижегородском регионе конкурс проводится с 2017 года.