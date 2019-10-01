"Нацпроект по строительству дорог зависит от профессионализма работников дорожного хозяйства", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

"Символично, что День работника дорожного хозяйства отмечается именно в октябре, когда завершаются масштабные дорожные кампании и составляются планы на следующий год. Сейчас мы подводим первые итоги реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это один из самых важных и масштабных нацпроектов. Насколько качественно удастся выполнить поставленные задачи, зависит именно от вашего профессионализма", - сказал Глеб Никитин.

"Уже в этом году мы отремонтируем более 760 километров дорог. Это почти на 20 километров больше, чем предполагалось. Ремонтировать больше стало возможно и благодаря внедренным технологиям, которые снизили стоимость, как ремонта, так и строительства дорог. Таким образом, не в ущерб качеству, строить и ремонтировать мы стали за меньшие деньги, а сэкономленные средства направляем на дополнительные участки", - добавил он.

"Готовится к старту в регионе еще один масштабный проект "Дорога к дому", в рамках которого будут ремонтироваться дороги местного значения. Именно люди смогут выбирать участки для ремонта. Уверен, что вместе нам удастся выполнить все поставленные задачи!", - считает глава региона.