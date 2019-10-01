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Культура и отдых

"Морское царство" появилось в ТЦ "Муравей"

18 октября 2019 09:31  [73] Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ТЦ "Муравей"

"Морское царство" появилось в ТЦ "Муравей". Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью торгового центра.

Игровая анимационная программа "Морское царство" собрала на фуд-корте торгового центра более 50 участников в минувшую субботу. Вместе со сказочной русалочкой дети сразились с крокодилом, научились различать морских обитателей, а также разгадали загадки подводного мира.

"Подводный" заплыв завершился большим бумажным шоу. Гигантские блестящие голубые морские водоросли заполнили фуд-корт торгового центра, превратив игровую зону в "море". В завершение мероприятия все зрители шоу-программы приняли участие в розыгрыше призов и сертификатов от магазинов "Маленькая умница" и "Сливки".

"Мы следим за новостями торгового центра в группе ВКонтакте и всегда посещаем такие субботние мероприятия. Уже побывали на различных мастер-классах, днях именинника, а сегодня решили прийти на этот морской праздник. Очень понравилась бумажная дискотека. Дочка осталась довольной таким красочным шоу, да и мне самой было интересно наблюдать за играми детей. Особенно поразила русалка – будто из сказки. Мы часто приходим в торговый центр "Муравей" за покупками", - поделилась своими впечатлениями покупатель Наталья Спирина.

По словам администрации торгового центра, подобные мероприятия выходного дня помогают родителям вовлечь своего ребенка в познавательное, развивающее мероприятие, а детям провести свободное время весело и интересно.

"Каждую неделю торговый центр "Муравей" устраивает для своих покупателей яркие праздники. Мы стараемся подбирать эксклюзивные программы и работаем только с профессиональными аниматорами. Такой подход позволяет быть уверенными в качестве наших мероприятий, - рассказала о проводимых мероприятиях директор по связям с общественностью ТЦ "Муравей" Юлия Баранова.

Следить за новостями торгового центра можно на официальном сайте, а также в соцсети ВКонтакте.

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