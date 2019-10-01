"Современные качественные дороги – это путь в завтрашний день!" – Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. День работника дорожного хозяйства отмечают ежегодно в третье воскресенье октября, в этом году праздник пришелся на 20 октября.

"Дороги - это "артерии" страны, без которых экономическая и социальная жизнь была бы невозможна. Первая дорога появилась в России в 1746 году между двумя столицами – Москвой и Петербургом. В связи с этим была создана специальная комиссия, в обязанность которой вменялось обеспечение ее хорошего состояния. Так началась история дорожного хозяйства нашего государства.

Времена меняются, значительно выросли объемы грузовых и пассажирских перевозок, увеличилось количество личных автомобилей. Благодаря самоотверженному труду работников дорожного хозяйства в нашей стране создана мощная автодорожная сеть, которая ежегодно пополняется новыми автотрассами, мостами, тоннелями, подземными и надземными пешеходными переходами и прочими инженерными сооружениями. Хорошее состояние дорог уменьшает время в пути и ликвидирует пробки. Это делает наши поездки и путешествия более комфортными и безопасными.

Ремонт, обслуживание дорог и дорожных коммуникаций вы производите в любое время года и суток, несмотря на погодные условия и другие трудности. В 2019 году в регионе в рамках национального проекта уже отремонтировано 500 км дорог. А современные качественные дороги – это путь в завтрашний день!

Спасибо за ваш нелегкий труд, вклад в социально-экономическое развитие региона. Отдельная благодарность ветеранам дорожной отрасли, которые продолжают трудиться или, находясь на заслуженном отдыхе, передают свой богатый профессиональный опыт молодежи", - отмечается в поздравлении.