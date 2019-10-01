Последние новости рубрики Политика
20 октября 2019 10:07  [55] "Современные качественные дороги – это путь в завтрашний день!" – Евгений Лебедев
20 октября 2019 09:34  [79] "Дорожная сеть Нижнего Новгорода - одна из самых развитых и протяжённых в России", - Владимир Панов
18 октября 2019 14:48  [473] Ольга Жаворонкова возглавила блок соцполитики администрации Дзержинска
17 октября 2019 10:00  [505] Инна Кондратьева назначена главврачом нижегородской областной детской больницы
16 октября 2019 15:06  [643] "НАПП - это авторитетная организация, которая стала реальным инструментом в защите интересов бизнеса", - Олег Лавричев
14 октября 2019 11:18  [242] Проблемы отношений власти и бизнеса обсудят на эксперт-клубе ФоРГО в Нижнем Новгороде
13 октября 2019 13:13  [419] Глеб Никитин пригласил нижегородцев к участию в конкурсе управленцев "Лидеры России"
13 октября 2019 09:30  [585] "Агропромышленный комплекс всегда считался одной из стратегически важных отраслей народного хозяйства", - Евгений Лебедев
13 октября 2019 09:05  [258] "Вы лучше других понимаете, что лёгкого хлеба не бывает", - Глеб Никитин
12 октября 2019 13:11  [670] Сбор предложений от жителей в рамках отбора в кадровый резерв Нижегородской области в сфере туризма и НХП завершится 16 октября
Политика

"Современные качественные дороги – это путь в завтрашний день!" – Евгений Лебедев

20 октября 2019 10:07  [55] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. День работника дорожного хозяйства отмечают ежегодно в третье воскресенье октября, в этом году праздник пришелся на 20 октября.

"Дороги - это "артерии" страны, без которых экономическая и социальная жизнь была бы невозможна. Первая дорога появилась в России в 1746 году между двумя столицами – Москвой и Петербургом. В связи с этим была создана специальная комиссия, в обязанность которой вменялось обеспечение ее хорошего состояния. Так началась история дорожного хозяйства нашего государства.

Времена меняются, значительно выросли объемы грузовых и пассажирских перевозок, увеличилось количество личных автомобилей. Благодаря самоотверженному труду работников дорожного хозяйства в нашей стране создана мощная автодорожная сеть, которая ежегодно пополняется новыми автотрассами, мостами, тоннелями, подземными и надземными пешеходными переходами и прочими инженерными сооружениями. Хорошее состояние дорог уменьшает время в пути и ликвидирует пробки. Это делает наши поездки и путешествия более комфортными и безопасными.

Ремонт, обслуживание дорог и дорожных коммуникаций вы производите в любое время года и суток, несмотря на погодные условия и другие трудности. В 2019 году в регионе в рамках национального проекта уже отремонтировано 500 км дорог. А современные качественные дороги – это путь в завтрашний день!

Спасибо за ваш нелегкий труд, вклад в социально-экономическое развитие региона. Отдельная благодарность ветеранам дорожной отрасли, которые продолжают трудиться или, находясь на заслуженном отдыхе, передают свой богатый профессиональный опыт молодежи", - отмечается в поздравлении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph