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Бизнес

Агентство Moody’s подтвердило стабильно высокие рейтинги НБД-Банка

18 октября 2019 11:08  [44] Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "НБД-Банк"

Агентство Moody’s Investors Service подтвердило стабильно высокие рейтинги НБД-Банка. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "НБД-Банк".

По данным агентства НБД-Банк сохраняет стабильную прибыльность и достаточный буфер капитала. Несмотря на деятельность в довольно рискованном сегменте малого и среднего бизнеса, оценки агентства подтверждают уверенные позиции кредитной организации на финансовом рынке.

"Напомню, что в сентябре 2019 года Moody’s обновили кредитное мнение, в котором НБД-Банку был подтвержден долгосрочный депозитный рейтинг по национальной и иностранной валюте на уровне Ba3 и долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ba2. Таким образом, выводы, которые делает рейтинговое агентство относительно деятельности НБД-Банка, говорят о надежности, а также о сильных позициях нашей финансовой организации", – отметил председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов.

Информацию о кредитных рейтингах, упомянутых в данной публикации, можно найти во вкладке "Рейтинги" на странице банка на сайте для получения самой последней информации о действиях по кредитному рейтингу и истории рейтингов.

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