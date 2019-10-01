Премьера музыкального блокбастера "Буратино" состоялась в нижегородском ТЮЗе Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премьера музыкального блокбастера по сказке Алексея Толстого "Приключения Буратино или тайна золотого ключика" состоялась на сцене нижегородского Театра Юного Зрителя 18 октября 2019 года. Накануне корреспондент НИА "Нижний Новгород" посетил пресс-показ спектакля и поговорил с приглашенным режиссером и художником-постановщиком Дмитрием Сарвиным (Санкт-Петербург).

"Драться надо, так дерись"

Как пояснил Дмитрий Сарвин перед зрителями ТЮЗа предстанет нетривиальный герой. Буратино - деревянный человечек, который не прогибается ни под кого и ни под что, двигается за своей мечтой. Он даже сравнил его с человеком лихих девяностых.

"Буратино не хочет измениться и стать правильным, как, к примеру, Пиноккио. У него другая цель в жизни. Он где-то созвучен периоду 90-х, когда человек хотел обогатиться. Если бы это был спектакль для взрослых, можно было бы развить эту тему. Дети в этом спектакле видят желание героя не сдаваться, идти к своей мечте. Только тогда ты найдешь свой золотой ключик и откроешь им свою мечту", - сказал режиссер.

(Буратино, лиса Алиса и кот Базилио, фото: НИА "Нижний Новгород")

Девизом героя новой постановки стали слова черепахи Тортилы из советской кинокартины - "драться надо, так дерись". С ним он идет по жизни, которая, по мнению Дмитрия Сарвина, является философским кругом.

"Папа Карло и Буратино сидели на деньгах, на этом театре, но не знали об этом. Им оставалось только отодвинуть холст. Это очень интересная мысль. Буратино начал свое приключение из дома, и вернулся туда же. Оказалось, что там есть все, что ему необходимо. Это философский круг, который проходит персонаж, и тем самым приобретает опыт. Изначально он был обычным хулиганом, а, вернувшись, понял, что в жизни надо думать, завел друзей – рост произошел", - отметил он.

(фото: "НИА Нижний Новгород")

При этом события сказки подаются в режиме блокбастера. Они сменяют друг друга "без каких-либо длиннот", перемежаясь музыкальными и пластическими вставками, видеорядом, сценами фехтования и рукопашного боя. За счет этой динамики режиссер надеется сохранить внимание детей на протяжение всего спектакля.

Буратино – "стимпанк-герой"

Герои "Буратино" Дмитрия Сарвина одеты в стилистике стимпанка (прим. направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство, постепенно выросло в стиль искусства).

"Костюмы пришли сами. Я очень люблю стимпанк, и мне показалось, что здесь он уместен. Все началось с самого Буратино – он кукла, а значит механизм. Мне захотелось подчеркнуть это ремешками и прочими деталями в стилистике стимпанка. Все остальные костюмы разрабатывались дальше по стилистике", - рассказал Дмитрий Сарвин.

(фото: "НИА Нижний Новгород")

Женские персонажи одеты в разноуровневые платья, украшенные воланами, с корсетами и сложными бантами. Мужские в элегантные пиджаки, жилеты, рубашки, блузы с многочисленными шнуровками. Яркими аксессуарами являются парики и шляпы.

(Мальвина и Артемон, фото: "НИА Нижний Новгород")

Также использовалась неотъемлемая деталь стимпанка – круглые очки в толстой оправе. Причем они в спектакле приобрели символической значение.

"Карабас-Барабас совершенно не злодей. Он тоже преследует свои цели, пусть и немножко зашорен. Он любит себя в искусстве и не замечает, что его постановки никому не интересны. На нем надеты стимпанковские очки – это символ зашоренности взглядов. Они есть только у определенных персонажей. Эти герои смотрят только вперед, не замечая, что происходит вокруг", - рассказал Дмитрий Сарвин об одном из персонажей.

(Карабас Барабас и Дуремар, фото: "НИА Нижний Новгород")

Он также подчеркнул, что театр Карабаса-Барабаса – это театр Мейерхольда (прим. Всеволод Мейерхольд - теоретик и практик театрального гротеска, создатель актерской системы "биомеханика"). Это, по сути, то же занятие выразительным движением, которое является доминантой постановки.

Помимо стимпанка в спектакле проявляются элементы комедии дель-арте в лице классических героев – Арлекина, Пьеро, Коломбина. Также в нем участвует неотъемлемый символ массовой культуры – кукла Бэппи (в синем платьице и белыми бантами).

"Исторический костюм перенесен один в один", - отмечает Дмитрий Сарвин.

В заключение собеседник агентства отметил, что никогда не ставит спектакли исключительно для детей. По его словам, в зале всегда аудитория 50/50, поскольку дети всегда приходят с родителями. Таким образом, все эти отсылки будут интересны старшему поколению, а младшее увлечет динамика истории.

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СПРАВКА:

Сарвин Дмитрий Васильевич — российский режиссер, художник-постановщик, актер, писатель. Родился в 1975 году в городе Тула. Закончил Санкт-Петербургскую Государственную Академию Театрального Искусства: Мастерская профессора И. А. Богданова. Специальность – режиссура.

Режиссер-постановщик, художник-постановщик "No смокинг, или пить, курить, водить машину без прав с превышением скорости" (Одесский академический театр музыкальной комедии), мюзикла "Приключения барона Мюнхгаузена" (Театр эстрады имени А. Райкина), мюзикла "Дюймовочка" (Театр Георгия Данелия), музыкально-пластического спектакля "Игра втроем" (продюсерский центр "Игра"), джазового спектакля "Это Питер, детка!" (Театр Акимова), "Смерть Тарелкина #дуракидурацкие" (Государственный Драматический Театр имени А.С. Пушкина, Орск) и др.