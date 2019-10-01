БК "НН" сыграет с сильнейшей командой Беларуси 19 октября Спорт

БК "Нижний Новгород" сыграет с сильнейшей командой Беларуси "Цмоки-Минск". В субботу, 19 октября в 16:45, в КРК "Нагорный" (пр.Гагарина, 29) пройдет матч Единой Лиги ВТБ.

После третьей игровой недели и сенсационной победы над "Зенитом", участником Евролиги, "Нижний Новгород" занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ. Успешный результат в матче с командой из Беларуси позволит БК "НН" сохранить за собой это место.

Во время игры болельщиков ждут конкурсы и активности от ведущего. В одном из перерывов случайный болельщик сможет выйти на паркет и попробовать исполнить Madshot – бросок с центра площадки. Если он окажется точным, его автор получит ценный приз.

СПРАВКА:

Баскетбольный клуб "Цмоки-Минск" основан в 2006 году и с 2009 года, 11 раз подряд становился чемпионом Беларуси и обладателем Кубка Беларуси по баскетболу.

У "Цмоки-Минск" старт сезона не задался, однако, учитывая уровень их соперников, этот факт нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Открывать сезон "драконам" пришлось матчами с сильнейшей командой Лиги ЦСКА и участником Еврокубка краснодарским "Локомотивом". Обе игры завершились поражениями.

В составе белорусской команды выступают сразу два игрока, которые хорошо знакомы нижегородским болельщикам. Тяжелый форвард Владимир Веремеенко выступал за БК "НН" в сезоне 2017-2018 и своей игрой оставил у нижегородцев хорошие впечатления. Второй – Александр Пустогвар, - играл в "Нижнем" с 2009 по 2012 год. Вместе с нижегородской командой он стал победителем Суперлиги Б. С 2008 года он выступает за сборную Беларуси, а с этого года стал ее капитаном.