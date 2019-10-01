Школьники и студенты побывали на экскурсиях в "АПЗ" Общество

Фото: Александр Барыкин

Школьники и студенты побывали на экскурсиях в АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина". Ежегодная всероссийская акция "Неделя без турникетов" проходит на крупных предприятиях с 14 по 20 октября в этом году, для "АПЗ" стала традиционной.

Для подрастающего поколения – это возможность увидеть с расстояния вытянутой руки передовые технологии, узнать, где работают родные, определиться с выбором профессии.

"Здесь работают мама и папа. Знаю, что на АПЗ изготавливаются детали для самолетов и ракет. Делают газовые и водяные счетчики. Уже думаю о выборе профессии, хотел бы здесь работать. Пойду учиться в Арзамасский приборостроительный колледж, а потом регулировщиком или наладчиком на завод", – рассказал 10-летний Глеб Басыров.

АПЗ посетили студенты 1 курса АПИ НГТУ, Арзамасского приборостроительного колледжа, ребята из школы №1 и лицея. Учащиеся побывали в службе главного технолога, в цехах №№19, 31, 53, 56, 64, 68, централизованной заводской лаборатории. На все интересующие вопросы получили ответы из уст специалистов предприятия.

За неделю проведения акции на "АПЗ" побывали 150 человек.

"Ребята своими глазами увидели и поняли, что такое Арзамасский приборостроительный завод. Не по рассказам мам, пап, бабушек и дедушек, а лично. Важно, чтобы они знали, какую продукцию производит предприятие, гордились им", - сказала классный руководитель 4 "В" класса лицея Ирина Тяглова.