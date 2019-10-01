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Общество

Гаражное сообщество будет создано в Дзержинске

18 октября 2019 13:19  [28] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Некоммерческое общественное движение "Гаражное сообщество" будет создано в Дзержинске. Об этом сообщили в администрации города по итогам съезда председателей гаражных кооперативов 16 октября 2019 года.

На данный момент в городском округе около 120 зарегистрированных кооперативов. Для координирования их деятельности, направленной, в том числе на решение общих вопросов легализации гаражной собственности, приведения в соответствие с законодательством учредительных документов, оплаты электроэнергии, налаживания взаимоотношений с региональным оператором единогласно всеми присутствующими было принято решение о создании данного общественного движения.

Также в результате встречи создана инициативная группа из председателей кооперативов со всех частей города для налаживания коммуникации между собой и окончательного решения вопроса с утверждением устава сообщества и избранием его руководящих органов. Членам инициативной группы определили первоочередную задачу, касающуюся проработки устава сообщества с учетом мнения большинства.

"Администрация в рамках своих полномочий готова оказывать всестороннюю помощь для приведения в порядок документов и инфраструктуры, относящейся к деятельности гаражных кооперативов", – отметил первый заместитель главы города Глеб Андреев.

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