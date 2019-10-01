Воспитанница спортивного клуба "АПЗ" завоевала золото первенства Европы по пауэрлифтингу Спорт

Фото: пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"

Воспитанница спортивного клуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода Надежда Чурилова завоевала золото первенства Европы по жиму среди юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".

Соревнования по пауэрлифтингу прошли в финском городе Тампере в октябре 2019 года. Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова, которая представляет сборную России, победила. Тренируется Надежда под руководством Сергея Шипова.

"Ну вот она - золотая медаль Европы - в моих руках. Хорошее завершение юниорского периода. Золото в копилке, но результатом не очень довольна. До осуществления мечты, 137.5 кг, чуть-чуть не хватило", - рассказала в соцсетях спортсменка.