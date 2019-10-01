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Общество

Первый рейс "Самара - Нижний Новгород" прибыл в Стригино

18 октября 2019 14:08  [67] Общество

Первый рейс "Самара - Нижний Новгород" авиакомпании "ИрАэро" прибыл в Стригино 18 октября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Рейс будет выполняться частотой 5 раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoy Superjet 100. Время в пути один час.

Расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта. Стоимость билетов и условия перевозки – на сайте авиакомпании. Отметим, что последний в этом году рейс из Нижнего Новгорода в Самару отправится 16 ноября, после этой даты расписания пока нет.

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