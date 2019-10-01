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Десятилетие ФОКа "Ока" отметили в Дзержинске 16 октября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
На празднике с показательными номерами выступили ребята, занимающиеся в секциях ФОКа, творческие коллективы города Дзержинска, а также известная в городе группа "ДНК" ("Друзья на колесах").
Сотрудникам ФОКа также вручили благодарственные письма от администрации и городской Думы.
"Каждый год ФОК приносит новые победы, новые достижения, которыми гордится наш город. Желаем коллективу успехов, удачи, ярких побед", - поздравила с юбилеем ФОК "Ока" исполняющая обязанности заместителя главы города Ольга Палеева. С юбилеем сотрудников комплекса также поздравили председатель Думы Дзержинска Сергей Попов и начальник отдела массового спорта министерства спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.
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