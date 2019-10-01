Спортсменки из Дзержинска привезли медали с Чемпионата мира по сумо Спорт

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Спортсменки из Дзержинска привезли медали с Чемпионата мира по сумо. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

На Чемпионате Екатерина Гордеева завоевала золото в командных соревнованиях, а Анна Александрова - третье место в весовой категории до 80 килограмм. Всего российская сборная на Чемпионате завоевала девять медалей, из них четыре золотые.

Дзержинские девушки занимаются в СШОР борьбы "Созвездие".

"Очень тяжело далась победа сборной России в общекомандном зачете, но я не буду делать скидки на трудности, которые нас преследовали, на то, что не смогла принять участие в турнире наш лидер Ольга Давыдко", - отметил главный тренер сборной России Геннадий Калеткин.

"Я просто хочу сказать огромное спасибо нашим мужчинам и женщинам, которые собрались в самый сложный момент и победили в финалах командных турниров. Спасибо большое Анне Поляковой – теперь уже 17-кратной чемпионке мира, и всем нашим медалистам, особенно тем, для кого этот чемпионат мира оказался дебютным", – подвел итоги ЧМ-2019 главный тренер.