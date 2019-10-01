ЭнергосбыТ Плюс предупреждает должников об ограничении подачи тепла Общество

Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс направил двум организациям-должникам предупреждения о возможности введения ограничения подачи энергоресурсов. В кратчайшие сроки ООО "Н-Петрос" (Кстово) и ООО "Зубок" (Дзержинск) должны полностью оплатить задолженность в размере более 200 тысяч рублей.

Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии производятся в соответствии с порядком, установленным "Правилами организации теплоснабжения в РФ", утвержденными постановлением правительства РФ от 8 августа 2012 года №808. Основанием для начала процедуры ограничения является наличие у потребителя задолженности по оплате тепловой энергии (мощности), теплоносителя более чем за один период платежа, предусмотренный договором. Теплоснабжение может быть восстановлено только после полного погашения долга.

В настоящее время в связи с неоплатой долга за теплоресурсы за предыдущий отопительный период не осуществляется поставка тепла на объекты ряда организаций Дзержинска, Кстова и Нижнего Новгорода. ООО "Рассвет-НН", ОАО "Сормовское рыбоводное хозяйство", ООО "ПО "Техноград",

ООО "Феникс" ранее получали предупреждения о возможных ограничительных санкциях, но никаких шагов для урегулирования вопроса с их стороны предпринято не было. Что и привело к крайним мерам со стороны энергетиков. Сумма задолженности данных организаций превысила 700 тысяч рублей.

В отношении ряда других злостных неплательщиков АО "ЭнергосбыТ Плюс" формирует документы для направления в суд. В их число входят ООО "Дзержинская Управляющая Компания", ООО "Управляющая компания "Управдом-Центр", ООО "УК Чистый берег", ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова".

"Согласно действующему законодательству, неоплата тепловой энергии является основанием для ограничения/прекращения подачи ресурса. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты теплоснабжающая организация имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с последующим отключением объектов должника с видимым разрывом трубопровода. Со своей стороны, мы намерены усилить работу с должниками-юридическими лицами в этом направлении", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

По состоянию на 13 октября 2019 года, в Дзержинске и Кстове задолженность юридических лиц за тепловую энергию и горячую воду перед ПАО "Т Плюс" и АО "НКС" составляет 159 млн рублей.