Более 115 тысяч нижегородцев уже приняли участие в голосовании за благоустройство на 2020 год Общество

Более 115 тысяч нижегородцев уже приняли участие в голосовании за благоустройство на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий проходит с 10 по 31 октября.

По словам секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", депутата Государственной думы Дениса Москвина, чем больше человек сделает свой выбор, тем объективнее будут результаты голосования.

"Практика, когда жители сами решают, что и где надо благоустраивать, - уже доказала свою эффективность. Территории не просто преображаются, они становятся по-настоящему востребованными и популярными. И у каждого объекта своя, особенная, история, у нас нет типовых проектов. Больше того, для того, чтобы общественные пространства стали действительно уникальными, теперь мы предлагаем нижегородцам самим выбрать и виды работ, необходимых на объекте", - рассказал Денис Москвин.



Всего в список для голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и партийного проекта "Городская среда" вошли 163 объекта, из них 84 – в Нижнем Новгороде и 79 – в области. Проходит голосование в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 тысяч человек.

В этом году в Нижегородской области впервые проходит электронное голосование. Принять участие можно двумя способами. Первый – самостоятельно на специальном сайте GolosZa.ru. Второй – с помощью волонтеров в МФЦ, в местных отделениях партии "Единая Россия" и в торговых центрах. Отдать свой голос могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором проводится голосование.

Напомним, в этом году в регионе благоустраивается 95 общественных пространств и 348 дворов. На это выделено больше 1,5 млрд рублей. За каждым объектом закреплены представители депутатского корпуса "Единой России", ответственные чиновники и общественные контролеры.