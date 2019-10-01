Нижегородские депутаты остались недовольны изображением счастливых людей на листовках против наркотиков Общество

Фото: с сайта sostav.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по социальной политике остались недовольны изображением счастливых людей на листовках против наркотиков. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комиссии.

В ходе заседания, и.о. директора департамента социальной политики администрации Нижнего Новгорода Любовь Гаврилова отчиталась по итогам реализации в 2019 году мероприятий подпрограммы "Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту".

Она сообщила, что в 2019 году было выпущено 13 видов буклетов о вреде наркотиков тиражом 130 тысяч экземпляров. На это было потрачено 100 тысяч рублей. Листовки раздавались волонтерами на массовых мероприятиях.

Образцы листовок были представлены депутатам на заседании комиссии.

Председатель комиссии Василий Пушкин обратил внимание на то, что на всех листовках изображены счастливые люди. Текст же гласит, что наркотики - зло. Таким образом, по мнению Василия Пушкина, появляется диссонанс восприятия - "как-это наркотики – зло, если люди, употребляющие их - красивые и улыбаются".

Депутат Сергей Горин также обратил внимание на нелогичность этих листовок. На одной из предложенных находится заголовок, призывающий бороться с вредными привычками. Под ним перечислены: здоровье, общение и т.д. Сами же вредные привычки перечислены внизу листовки.

"Восприятие человека так устроено, что в первую очередь он обращает внимание на то, что изображено сверху. Мы видим яркий заголовок, читаем первые несколько строчек, а до конца листовки часто и не доходим", - сказал он.

Депутаты решили, что действеннее было бы изображать на этих листовках последствия употребления наркотиков, как это делается сейчас на пачках сигарет.