Уроженку Нижнего Новгорода, актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав Происшествия

Фото: из соцсети Instagram, личная страница Натальи Бочкаревой

Уроженку Нижнего Новгорода, актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали. Об этом сообщили РИА Новости из зала суда.

Актрису обвиняли в отказе от медицинского освидетельствования. Сама она в суд не пришла, ее интересы представлял защитник.

По решению суда, ее лишили прав на срок 1 год и 8 месяцев, а сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

В конце сентября СМИ сообщали, что Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. В информации МВД отмечалось, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, но ее имя не называлось. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь шла именно о Бочкаревой.

Помощница актрисы утверждала, что та была дома с детьми. При этом в Интернете появилось видео задержания похожей на артистку женщины, на котором та стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики. Сама актриса комментировать запись отказалась.

СПРАВКА (Википедия):

Наталья Бочкарёва родилась 25 июля 1980 года в Горьком. Ее мама работала на заводе ГАЗ. У Натальи есть младшая сестра — Надежда Бочкарёва. Разница в возрасте между ними составляет шесть лет.

Наталья училась в школе № 129 города Горького.

В 2000 году Наталья окончила Нижегородское театральное училище (мастерская Р. Левите), а в 2002 году — Школу-студию МХАТ (мастерская О. Табакова), после чего сразу же была принята в труппу МХАТа.

В кино дебютировала в 1999 году, сыграв небольшую роль в фильме "Китайский сервиз".

Стала известной с ролью Даши Букиной из телесериала "Счастливы вместе", в котором она снималась с 2006 по 2013 год. Участвовала в съёмках в киножурнале "Ералаш". В 2010 году — ведущая на телеканале СТБ (Украина).

Является учредителем и директором школы-студии "Натальи Бочкарёвой".