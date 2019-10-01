"Нижегородский водоканал" завершил перекладку водопровода на ул. Белинского Общество

Фото: Пресс-служба Нижегородского водоканала

"Нижегородский водоканал" завершил перекладку водопровода на ул. Белинского. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы завершились в ночь на 18 октября. Нижегородский водоканал закончил работы и восстановил асфальтовое покрытие проезжей части на ул. Белинского, где обновил с помощью санации по методу "труба в трубе" участок водопровода диаметром 500 мм протяженностью 275 метров (от ул. Полтавской до ул. Ижорской).

Работы начались в конце июля текущего года и были сопряжены с рядом трудностей. В частности, так как улица Белинского является важной транспортной магистралью, нельзя было перекрыть ее полностью для проведения работ открытым способом, раскопав траншею на всей протяженности. Поэтому перекладываемый участок был поделен на четыре отрезка. В конце каждого из отрезков были организованы котлованы, между которыми протягивалась новая труба.

Для того, чтобы жители не испытывали неудобств с отключением водоснабжения, проложили временный водопровод.

Заместитель генерального директора по развитию АО "Нижегородский водоканал" Александр Жерноков отмечает, что изначально по проекту были запланированы работы по санации путем нанесения на внутреннюю поверхность трубопровода песчано-цементного покрытия.

"После обустройства котлованов и прочистки водопровода диагностика показала сильное разрушение нижнего свода трубы. Потребовалось срочно менять технологию, оптимальным оказался метод "труба в трубе", когда внутрь существующего стального водопровода протаскивается новая полиэтиленовая труба. Гарантийный срок работы таких труб - 50 лет", - рассказал Александр Жерноков.

Все работы завершены менее, чем за три месяца. В настоящее время дорожное покрытие благоустроено, движение восстановлено. Работы по обновлению трубопровода будут продолжены, в следующем году предстоит санация участка от ул. Полтавской до ул. Ковалихинской.