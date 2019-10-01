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Общество

Нижегородские серебряные волонтеры проверили общественные места на доступность

18 октября 2019 16:54  [102] Общество

Серебряные волонтеры Нижнего Новгорода приняли участие во всероссийской акции "Одобрено старшим поколением" и провели проверку мест общественного пользования на доступность для пожилых людей 18 октября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Акция направлена на повышение качества услуг, предоставляемых для людей старшего возраста организациями города Нижнего Новгорода и области, и стала частью национального проекта "Демография" по поручению президента России Владимира Путина.

Акция проходит в 15 регионах страны, в рамках проекта "Альянс "Серебряный возраст": ресурсные центры по работе со старшим поколением" с использованием средств из Фонда президентских грантов.

В Нижегородской области инициатором выступила общественная организация "Забота", которая начала акцию с себя, предложив людям старшего возраста ответить, насколько им в "Заботе" комфортно, уютно и интересно. Участники акции единогласно приняли решение и повесили наклейку "Одобрено старшим поколением" на вход организации.

"Мы проводим акцию совместно с нашими "серебряными" волонтерами не с целью проверки, а с целью помочь руководителям организаций и учреждений сделать их объекты комфортными для посещения пожилыми людьми. Нижегородцы, выйдя на пенсию, не должны замыкаться в себе, а наоборот должны чувствовать себя комфортно, уверенно. Проще говоря, не бояться, что на них не так посмотрят, осудят, чтобы не стеснялись посещать кафе, салоны красоты, большие магазины, спортивные комплексы. И как показала акция — это вполне реально", - сказала директор общественной организации "Забота" Наталья Симонова.

Также волонтеры проинспектировали одно из отделений банка, супермаркет и спортивный клуб. Перед посещением мест общественного пользования был составлен чек-лист, в котором были такие параметры, как понятные ценники и меню с крупным шрифтом, доступная навигация, поручни и сезонно обработанные лестницы на входной группе, доброжелательный персонал и другое. Все проверенные учреждения получили наклейку "Одобрено старшим поколением", которую можно прикрепить на вход в заведение.

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