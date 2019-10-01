Молодого оленя, который напал на сотрудника Керженского заповедника, выселили из вольера Общество

Фото: С.Г.Суров

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Керженский заповедник продолжает проект по восстановлению лесного северного оленя: очередное животное отправлено из рабочего вольерного комплекса в адаптационный вольер 18 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Речь идет о молодом олене по имени Чуб, который переехал из рустайского демонстрационного вольера, где он жил с рождения в июне 2018 года.

"В течение года Чуб быстро рос и менялся – из маленького неуклюжего рыжего пыжика он превратился во взрослого активного, а иногда и боевого неблагодарного зверя", - говорится в сообщении.

(фото: С.Г.Суров)

Дело в том, что накануне отправки в адаптационный вольер, он пытался напасть на сотрудника заповедника.

Однако, в итоге его все же удалось укротить, и он присоединился к своим сородичам на Черном хуторе – старшему брату Зиновию, а также Степану, Тоше, Северу, Двине и Добряне.

Родители Чуба – Лена и Игнат – остались в рустайском вольере.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в трех вольерных комплексах проживает 17 оленей, два из которых родились в 2019 году.