Молодого оленя, который напал на сотрудника Керженского заповедника, выселили из вольера

Фото:
Керженский заповедник продолжает проект по восстановлению лесного северного оленя: очередное животное отправлено из рабочего вольерного комплекса в адаптационный вольер 18 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
Речь идет о молодом олене по имени Чуб, который переехал из рустайского демонстрационного вольера, где он жил с рождения в июне 2018 года.
"В течение года Чуб быстро рос и менялся – из маленького неуклюжего рыжего пыжика он превратился во взрослого активного, а иногда и боевого неблагодарного зверя", - говорится в сообщении.
Дело в том, что накануне отправки в адаптационный вольер, он пытался напасть на сотрудника заповедника.
Однако, в итоге его все же удалось укротить, и он присоединился к своим сородичам на Черном хуторе – старшему брату Зиновию, а также Степану, Тоше, Северу, Двине и Добряне.
Родители Чуба – Лена и Игнат – остались в рустайском вольере.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время в трех вольерных комплексах проживает 17 оленей, два из которых родились в 2019 году.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+