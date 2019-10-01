Строительство школ завершается в Богородске и Арзамасском районе Общество

Строительство школ завершается в Богородске и Арзамасском районе Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Строительство школ завершается в Богородске и Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новые учебные заведения возводятся в рамках государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы". В 2019 году в рамках программы введена в эксплуатацию школа в поселке Суроватиха Дальнеконстантиновского района.



Строительство учебного корпуса Выездновской средней школы Арзамасского района на 275 мест начали в 2018 году. Сегодня строительно-монтажные работы на объекте завершены на 97%. Заканчивается установка современного школьного оборудования. В корпусе разместятся классы начальной школы, поэтому большое внимание было уделено организации игровой зоны.

В новой средней общеобразовательной школе Богородска на 550 мест будут работать два спортзала, современная библиотека с обширными фондами, в том числе на цифровых носителях, а также несколько спортивных площадок и теплицы для экспериментальных занятий по естественным наукам.

С 2016 года в рамках программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" было введено в эксплуатацию семь объектов на 3200 мест: в Семенове, поселке Бутурлино, Тонкине, Павлове, на Бору, в Навашинском и Володарском районах.

Напомним, 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Особое внимание президент поручил уделить строительству новых образовательных учреждений.



"У нас ситуация в демографической сфере очень сложная за счет некоторых обстоятельств, связанных с потерями в годы второй мировой войны и началом 90-х годов. Но, благодаря результатам демографической политики в предыдущие годы, количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшее время. И нам нужно быть к этому готовым, нам нужно иметь достаточное количество мест в школах. Иначе мы не только не ликвидируем третью и вторую смены в школах, но и они у нас будут нарастать. Поэтому делать это надо сейчас", - сказал Владимир Путин.



"Новое строительство у нас есть. Оно ведется в рамках национального проекта "Образование". Плюс мы сейчас начинаем концессионное соглашение по строительству большого образовательного комплекса в Нижнем Новгороде на 4000 мест", - пояснил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось о том, что по плану крупнейший образовательный центр планируется создать в Нижегородской области к 2021 году. Комплекс будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и в городе Бор, центра дополнительного образования, объединенных единой образовательной программой. Уникальность центра в его концепции двух ступеней. Первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5−7 классов; вторая — старших школьников, с 8 по 11 класс. Основной фокус второй ступени — предпрофильная подготовка и ранняя профориентация.