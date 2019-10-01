ДТП в Дзержинске вызвало отключение электроэнергии в целом районе Происшествия

Место ДТП в Дзержинске Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ДТП спровоцировало отключение электроэнергии в одном из районов Дзержинска. Об этом сообщили жители города в социальной сети ВКонтакте около 17:00.

"Пьяная девушка врезалась в столб у дома Терешковой, 56а. Вырубило свет во всем районе", - написали пользователи соцсети.

В Нижновэнерго НИА "Нижний Новгород" пояснили, что столкновение действительно было, и это повлекло отключения электричества.

"Из-за удара произошел схлест проводов одной из опор. Сейчас уже электроэнергия восстановлена", - сказал собеседник агентства

Сколько конкретно домов оставались без света, он ответить не смог, но отметил, что речь идет о домах, относящихся к данной опоре.