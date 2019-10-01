ДТП в Дзержинске вызвало отключение электроэнергии в целом районе

Место ДТП в Дзержинске
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ДТП спровоцировало отключение электроэнергии в одном из районов Дзержинска. Об этом сообщили жители города в социальной сети ВКонтакте около 17:00.
"Пьяная девушка врезалась в столб у дома Терешковой, 56а. Вырубило свет во всем районе", - написали пользователи соцсети.
В Нижновэнерго НИА "Нижний Новгород" пояснили, что столкновение действительно было, и это повлекло отключения электричества.
"Из-за удара произошел схлест проводов одной из опор. Сейчас уже электроэнергия восстановлена", - сказал собеседник агентства
Сколько конкретно домов оставались без света, он ответить не смог, но отметил, что речь идет о домах, относящихся к данной опоре.
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