Канатоходец, несколько раз сорвавшись со стропы, прошелся под Молитовским мостом (ВИДЕО) Происшествия

Фото: Соцсеть

Канатоходец, несколько раз сорвавшись со стропы, прошелся под Молитовским мостом. Видео произошедшего опубликовано в соцсети ВКонтакте.

Автор ролика делал съемку с помощью бинокля. Когда канатоходец сорвался с троса и, поддерживаемый страховкой, вернулся обратно на канат, автор видео сказал, что это произошло в восьмой раз.

"…Он как будто на пружине обратно залезает…", - прокомментировал автор. Ролик заканчивается на том, что канатоходец сидит на стропе. "Отдыхает… устал…", - сказал наблюдающий за произошедшим мужчина, закончив съемку.

Некоторые пользователи соцсети позже написали, что канатоходец так и не дошел до конца стропы, а ползком по канату вернулся обратно.

Видео из соцсети "ВКонтакте", как канатоходец срывается со стропы

Напомним, что аналогичная ситуация произошла с девушкой-канатоходцем 15 сентября. Она пересекала "Почтовый съезд" в Нижнем Новгороде, сорвалась с троса, но поддерживаемая страховкой, мгновенно вернулась на стропу.