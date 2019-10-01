Шесть золотых медалей завоевали юные нижегородские каратисты на международном турнире Спорт

Фото: нижегородское отделение федерации всестилевого каратэ России

Юные нижегородские каратисты стали победителями и призерами международного турнира "Золотое кольцо России" по киокушинкайкан каратэ. Об этом сообщает нижегородское отделение федерации всестилевого каратэ России.

Турнир прошел в Иваново. В соревнованиях приняли участие около 400 бойцов из 15 регионов России. Нижний Новгород представляла команда спортсменов под руководством тренера Шаига Гулиева (3 дан), девять каратистов завоевали медали турнира. Ребята привезли шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

Первые места в своих категориях заняли: Андрей Чаров (9 лет), Лейла Фараджева (10 лет), Родион Мишунин (11 лет), Всеволод Чигарев (11 лет), Александр Герасюк (12 лет) и Азиз Асланов (16 лет). Серебро – у Леонида Лапшина (8 лет) и Ярослава Храмова (10 лет). Третье место заняла Лейла Гулиева (11 лет).

Юные каратисты представляют Нижегородское отделение федерации всестилевого каратэ России (полный контакт) и являются воспитанниками детско-юношеской спортивной школы "Надежда".