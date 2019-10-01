Движение транспорта перекроют на улице Лоскутова из-за хоккейного матча Общество

Движение транспорта на участке улицы Лоскутова Нижнего Новгорода будет временно прекращено из-за проведения хоккейного матча.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 21 октября 07.00 до 21.00 движение перекрывается на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Департамент транспорта просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.