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Общество

Движение транспорта перекроют на улице Лоскутова из-за хоккейного матча

21 октября 2019 10:07  [99] Общество

Движение транспорта на участке улицы Лоскутова Нижнего Новгорода будет временно прекращено из-за проведения хоккейного матча.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 21 октября 07.00 до 21.00 движение перекрывается на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Департамент транспорта просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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