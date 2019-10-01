Победившие в Кубке Дикой Лиги нижегородские юные футболисты получат подарки от игроков сборной России Общество

Фото: Пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Победившие в Кубке Дикой Лиги нижегородские юные футболисты получат подарки от игроков сборной России. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Турнир завершился 20 октября на стадионе "Полет" и был приурочен к выходу фильма "Дикая Лига" кинокомпании "Союз Маринс Групп". Победителем стала команда ДЮСШ "Полет" 2010-2011 г.р.

В доме спорта "Полет" с 18 по 20 октября прошли игры турнира "Кубок Дикой Лиги" по мини-футболу среди детских команд в возрасте 8 и 9 лет. Участие в турнире для команд было бесплатным. Организаторами выступила кинокомпания "Союз Маринс Групп". Турнир посвящен ожидаемой премьере этой осени, фильму "Дикая Лига", который выходит в широкий прокат 24 октября во всех кинотеатрах страны, и рассказывает о зарождении футбола в России в начале 20 века.

Победители турнира из клуба "Полёт" получили золотые медали и памятные сувениры. Кубок и подарки от игроков сборной России будут вручены команде на предпремьерном показе фильма "Дикая Лига" в Нижнем Новгороде 22 октября в 19:00 в кинотеатре "Империя Грез" в ТРК "Небо".

Подобный турнир "Кубок Дикой Лиги" уже прошел в Москве. В финальном матче 29 сентября 2019 года. Победу одержала команда "Вятич-2011", кубок победителя был вручен команде 7 октября на премьерном показе фильма "Дикая Лига" в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате.

СПРАВКА:

"Дикая Лига" - это объединение футбольных команд из простого народа, которое было официально зарегистрировано в России в начале XX века. Созданная продюсерским центром "Новое Время" и кинокомпанией "Союз Маринс Групп" одноименная кинолента рассказывает историю о том, как зарождался футбол в нашей стране, кто был его первыми игроками и какова цена победы. Картина основана на реальных событиях.