Передвижные дизельные компрессоры Atlas Copcо

Дизельные компрессоры Атлас Копко - мобильные компактные винтовые маслозаполненные воздушные станции.

Дизельные компрессоры Атлас Копко серия XAS, которые можно приобрести здесь, http://gk-sk.ru/kompressory/katalog/Atlas_Copco-seriya-XAS/, чаще всего, используются для питания пневматического строительного оборудования. Это могут быть отбойные молотки, бетоноломы, пескоструйное оборудование и пр.

Специализированное оборудование поставляется в ударопрочном полиэтиленовом или стальном корпусе с антикоррозийным покрытием. Компрессоры оснащаются шасси, что в значительной степени упрощает транспортировку устройств. Привлекательной особенностью агрегатов Атлас Копко является то, что они может вырабатывать электроэнергию. Кроме того оборудование отличается:

Высоким КПД.

Надежностью в работе.

Удобством обслуживания.

Длительной эксплуатацией.

Дизельные компрессоры Атлас Копко отличаются компактностью. Поэтому их можно устанавливать в любом месте и использовать в полевых условиях. К примеру, они незаменимы при проведении ремонта поврежденного дорожного полотна.

В дизельных компрессорах Атлас Копко устанавливается бак для топлива емкости 80 л. Это обеспечивает длительный срок работы. Данный тип оборудования отличается сниженным уровнем загрязнения воздуха в силу того, что при производстве применяются природоохранные технологии.

Привлекательным свойством дизельных компрессоров Atlas Copco являются низкие удельные энергозатраты. Компания Аlas Copco предлагает самые передовые агрегаты по многим техническим характеристикам.

Данный вид оборудования при эксплуатации отличается низким уровнем шума. Это очень удобно, если агрегаты эксплуатируются в городских зонах. В компрессорах Атлас Копко используется качественные элементы, что повышает их надежность при эксплуатации. Компрессоры данного типа характеризуются износостойкостью, прочностью и долговечностью.

Для окрашивания используется инновационная технология, основанная на покрытии цинком и порошковой отделке. Это повышает защищенность техники от агрессивных воздействий внешней среды, что увеличивает срок службы агрегатов.

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