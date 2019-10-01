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Общество

"Нижегородская область при реализации нацпроектов может использовать лучшие практики других регионов", - Денис Москвин

21 октября 2019 13:38  [88] Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

"Лучшие практики других регионов могут быть использованы при реализации нацпроектов в Нижегородской области", - сказал депутат Государственной думы Денис Москвин, по итогам посещения в группы мониторинга реализации нацпроектов в Башкортостане.

Денис Москвин является руководителем мониторинговой группы "Единой России".

По его словам, самый интересный наработанный регионами опыт будет не только аккумулирован в доклад секретарю Генсовета партии, но и может быть транслирован на другие регионы, в том числе Нижегородскую область.

"Мы видим, как в разных регионах применяют свои подходы при реализации нацпроектов, и некоторые из них приводят к довольно убедительным результатам. Так, в Башкортостане установили выплату работникам первичного звена здравоохранения за выявление онкологических заболеваний на ранней стадии. Это и дополнительная мотивация для врачей, и главное - максимальные шансы на положительный исход лечения для пациентов. И для бюджета тоже плюс, поскольку лечение на ранних стадиях менее затратно", - рассказал Денис Москвин по итогам работы группы мониторинга.

Депутат добавил, что нынешняя поездка по регионам для партийцев 25-ая по счету. Делегация в Уфе – одна из самых представительных: 16 депутатов Государственной думы и четыре члена Совета Федерации. Итоги работы были подведены вместе с главой республики Башкортостан Радием Хабировым.

"Наша главная задача - повышение эффективности реализации национальных проектов, и, как следствие, повышение качества жизни наших граждан. Для этого необходимо держать на должном уровне партийный контроль и усиливать информационную работу с жителями. Чтобы люди четко понимали, каких изменений стоит ждать, в каких ситуациях необходимо проявить активность и принципиальность, где нужно подключиться к нашей общей работе", - подытожил Денис Москвин.

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