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Общество

Участников конкурса "Расскажи о святом озере" наградили в администрации Дзержинска

21 октября 2019 14:10  [14] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Участников конкурса "Расскажи о святом озере" наградили в администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Конкурс проходил с 15 мая по 1 июля 2019 года. Участники могли присылать работы для участия в четырех номинациях: видеосюжет, фотосюжет, графика и живопись, эссе. На почту конкурса поступали не только видеоролики, фотографии и рисунки, но также много литературных материалов и даже песни.

Все участники конкурса были награждены памятными призами от спонсоров проекта и дипломами администрации города.

Также при содействии городской администрации города общественное движение "Голос Дзержинска" планирует выпустить в следующем году книгу-сборник лучших работ с одноименным названием "Расскажи о Святом озере".

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