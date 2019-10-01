Участников конкурса "Расскажи о святом озере" наградили в администрации Дзержинска Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Участников конкурса "Расскажи о святом озере" наградили в администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Конкурс проходил с 15 мая по 1 июля 2019 года. Участники могли присылать работы для участия в четырех номинациях: видеосюжет, фотосюжет, графика и живопись, эссе. На почту конкурса поступали не только видеоролики, фотографии и рисунки, но также много литературных материалов и даже песни.

Все участники конкурса были награждены памятными призами от спонсоров проекта и дипломами администрации города.

Также при содействии городской администрации города общественное движение "Голос Дзержинска" планирует выпустить в следующем году книгу-сборник лучших работ с одноименным названием "Расскажи о Святом озере".