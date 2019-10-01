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Общество

Более 200 учащихся посетили государственные лаборатории нижегородского ЦСМ

21 октября 2019 14:18  [103] Общество

Фото: Прес-служба Росстандарта

Более 200 школьников и студентов посетили ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов", которая прошла с 14 по 20 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦСМ.

Цель визитов - познакомить молодежь с работой центра, помочь с профориентацией, дать возможность пообщаться со специалистами и сотрудниками предприятий и больше узнать о профессиях в области метрологии, сертификации и испытаний.

В течение недели юные нижегородцы побывали в государственных лабораториях, где проводятся испытания пищевой продукции, топлива, посетили светотехническую лабораторию - так называемую "черную комнату" с уникальным оборудованием, где определяются мощность и напряжение питания всевозможных ламп и источников света, побывали в специальной климатической камере, в которой подтверждается класс энергоэффективности бытовых приборов – холодильников, стиральных машин, пылесосов.

Кроме того, ребята получили индивидуальный "Паспорт Человека", а также взвесили собственную подпись на эталонных весах центра. В числе гостей – ученики Приволжской медиашколы, представители молодежного парламента Законодательного собрания Нижегородской области, школьники и студенты.

"Мы заинтересованы в новых кадрах. Прекрасно понимаем - чем раньше молодой человек примет решение посвятить свою жизнь метрологии, стандартизации и испытаниям, тем лучше он подготовится. Интерес к работе в центре у ребят есть, ежегодно студенты приходят к нам на стажировку, по окончании которой лучшим из лучших предлагается трудоустройство после окончания учебы. За четыре последних года 22 человека таким образом нашли у нас работу", - отметил директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

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