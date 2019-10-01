Первая экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла в Арзамасе Общество

Первая экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла в Арзамасе Нижегородской области в рамках проекта по развитию инклюзивного туризма "#ЯПОКАЖУ" при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, группу сопровождали экскурсовод, сурдопереводчик и волонтеры. Экскурсия была подготовлена Центром добровольчества "Мой город" в рамках проекта.

Как отметил мэр Арзамаса Александр Щелоков, в перспективе реализации мероприятий кластера "Арзамас-Саров-Дивеево" одной из ключевых задач должна стать адаптация городской среды для туристов, имеющих ограничения по здоровью. "Только в Арзамасе проживают порядка 12 тысяч человек с различными ограничениями по здоровью, в том числе около 500 детей. Все они должны иметь возможность знакомиться с историей города в живом формате экскурсии", - добавил Александр Щелоков.

В пешей экскурсии "По старинным местам Арзамаса" приняли участие представители городской организации Всероссийского общества инвалидов и Общества глухих, студенты Арзамасского коммерческо-технического техникума, активисты Центра всесторонней поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "СНАМИ".

Во время экскурсии более 20 человек с ограничениями по слуху и опорно-двигательному аппарату познакомились со старинными купеческими домами на улице Карла Маркса и смогли посетить экспозицию Литературного музея Аркадия Гайдара.

"Арзамас меняется на глазах, становится более благоустроенным и комфортным для горожан и туристов. Экскурсии в рамках нашего проекта призваны помочь людям с разным уровнем здоровья получить доступ к культурному наследию нашего города: туристическим объектам, учреждениям культуры, памятникам архитектуры. Интернет-портал япокажу.рф позволит расширить доступность туристических услуг за счет вовлечения в решение данной проблемы волонтеров", – отметил председатель ЦРД "Мой город" Александр Апарин.

Экскурсию провела научный сотрудник Историко-художественного музея, руководитель школы волонтеров-экскурсоводов Алина Щеглетова. Помогали в проведении экскурсии активисты движения волонтеров культуры, переводила на жестовый язык председатель Общества глухих Любовь Рябова.

"Считаю, что такие экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья просто необходимы, потому что маломобильные люди не всегда имеют возможность посещать такие мероприятия самостоятельно. А в команде, когда рядом находится человек, схожий либо по степени заболевания, либо просто волонтер, готовый помочь в затруднительной ситуации, это осуществить гораздо проще и даже интереснее", – сказала мама «особенного» ребенка Оксана Трусова.

В октябре проект "#ЯПОКАЖУ" стал победителем областного грантового конкурса лучших районных практик Нижегородской области "Мы делаем так!". По итогам конкурса проект получит поддержку правительства региона и будет реализовываться в других районах области.