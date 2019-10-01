Пик звездопада "Ориониды" можно наблюдать в Нижнем Новгороде 21 октября Общество

Фото: из группы Астротур клуб "ОРИОН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пик звездопада "Ориониды" можно наблюдать в нижнем Новгороде 21 октября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в нижегородском планетарии.

В ночь на 21 октября интенсивность потока составила 17 метеоров в час. В следующую ночь, по прогнозам Международной Метеорной Организации, ожидается - до 20 метеоров в час. Скорость с которой движутся метеоры достигает 66 км/сек.

Метеорный поток Орионид действует ежегодно со 2-го октября по 7-ое ноября. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Галлея. Свое название метеорный поток получил в честь созвездия Орион, где находится его радиант.

"Ориониды - не самый зрелищный поток. 14 декабря ожидается метеорный поток Геминид с интенсивностью - 140 метеоров в час", - сообщил агентству старший научный сотрудник планетария Алексей Киселев.

Так или иначе, вероятность того, что нижегородцы смогут беспрепятственно наблюдать звездопад, невелики. Согласно прогнозу метеорологов, облака разойдутся только после 23:00.